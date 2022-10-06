TFF 2. Lig’in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Ankaraspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. (İHA)



