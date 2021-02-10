Transfer yasağı var, devre arasında önemli oyuncuları ayrıldı. Ali Akman krizi yaşandı ve genç yıldız kadro dışı bırakıldı. Ancak Bursaspor Vakıfköy’den yetiştirdiği gençlerle büyük beğeni kazanmaya devam ediyor. Bursaspor, 8 oyuncusunun Kovid-19 ve 4 oyuncusunun da sakat olması sebebiyle 12 eksikle gittiği lider Giresunspor deplasmanında, altyapısından kurulu bir kadroyla mücadele etti. Güçlü rakibine karşı muhteşem bir direniş ortaya koyan Bursaspor’un performansı kazanan Giresun’dan daha çok konuşuldu.

20 hafta 30 altın puan!

Bursa temsilcisinin, 21 kişilik maç kadrosundaki 18 oyuncu, altyapısından yetişirken; bu isimlerden 13’ü forma şansı buldu. 21.6’lık yaş ortalamasıyla Giresunspor karşısında ter döken Bursa ekibi, karşılaşmadan 2-1´lik mağlubiyetle ayrılsa da ortaya koyduğu performans ile övgü topladı. Giresunspor karşısında yüzde 68’lik oranda topa sahip olarak bu sezonki rekorunu egale eden Bursaspor, 462 pasla da sezonun en yüksek pas yaptığı ikinci maçını oynadı. 20. hafta sonunda 30 puanda kalan Bursaspor, 9. sırada yer alıyor.