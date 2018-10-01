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  • Bursaspor'da sürpriz kadro dışı! Samet Aybaba neşteri vurdu

Bursaspor'da sürpriz kadro dışı! Samet Aybaba neşteri vurdu

Sivasspor yenilgisi sonrası, “Bazı oyuncuları kadroya almayacağım” diyen Samet Aybaba, faturayı Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan’a kesti, iki oyuncu 3 hafta kadro dışı bırakıldı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 20:49
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Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba’da flaş karar. Bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik iki yenilgi alan Yeşil-Beyazlılar’ın hocası Sivas yenilgisi sonrası, “Bazı oyuncuları kadroya almayacağım, yaptırım uyglayacağız” demişti. Bu konuda aldığı kararı yönetimle paylaşan Timsah’ın hocası faturayı Sivas maçında şans verdiği iki oyuncusuna kesti. Kulüpten dün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

U21’e gönderildiler

“Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp’in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 Takımımız‘la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde sürdürmelerine karar verilmiştir.”

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