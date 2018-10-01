Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba’da flaş karar. Bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik iki yenilgi alan Yeşil-Beyazlılar’ın hocası Sivas yenilgisi sonrası, “Bazı oyuncuları kadroya almayacağım, yaptırım uyglayacağız” demişti. Bu konuda aldığı kararı yönetimle paylaşan Timsah’ın hocası faturayı Sivas maçında şans verdiği iki oyuncusuna kesti. Kulüpten dün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

U21’e gönderildiler

“Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp’in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 Takımımız‘la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde sürdürmelerine karar verilmiştir.”