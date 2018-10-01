Bursaspor'da iki futbolcu sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı. Takımın futbolcularından Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in 3 hafta süre ile kadro dışı kaldığı belirtildi.

Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir.