Bursaspor'da sürpriz kadro dışı!

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın futbolculardan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i kadro dışı bıraktığı açıklandı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 14:14
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Bursaspor'da iki futbolcu sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı. Takımın futbolcularından Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in 3 hafta süre ile kadro dışı kaldığı belirtildi.

Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir.

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