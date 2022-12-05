Bursaspor’da Somaspor hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.(İHA)



