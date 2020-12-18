Bursaspor’da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

TFF 1. Lig’de bu sezon transfer yasağını kaldıramayan ve genç ağırlıklı kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, gelecek yılın planlamasını da düşünmeye başladı.

Yeşil beyazlı takımda sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Özellikle takımdan ayrılmayıp Bursaspor’a hizmet etmeye devam eden tecrübeli futbolcuların yanı sıra, performansları ile dikkat çeken genç isimler de bu listede yer alıyor. Başta Ali Akman olmak üzere, Ataberk Dadakdeniz’in de sözleşmesi 2021 Haziran ayı itibariyle son buluyor.

Ali ve Ataberk dışında Bursaspor’da, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Recep Aydın ve İsmail Can Çavuşluk’un kontratları sezon sonunda tamamlanıyor. Yeşil beyazlı yönetim ise, öncelik olarak Ali Akman ve Ataberk Dadakdeniz’le bir kez daha görüşme yaparak, sözleşmelerini uzatmayı planlıyor.

İHA