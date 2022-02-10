Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas presoyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Samsun'a gitmek üzere tesislerimizden hareket edecek.

İHA