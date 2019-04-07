Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine ilk aday belli oldu

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor’da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen ilk aday belli oldu.

07 Nisan 2019, Pazar 15:40 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine ilk aday belli oldu

Yeşil-Beyazlılar ilk görüşmeyi daha önce de takımı çalıştıran ve camiayı yakından bilen Irfan Buz’la yapma kararı aldı.

Taraftarın da çok sevdiği isimlerden biri olan başarılı teknik adamla anlaşılmasına kesin gözle bakılıyor. Daum’un yardımcısıyken devraldığı Bursaspor’da Ozan Tufan, Harun Tekin gibi isimleri parlatan Buz son olarak Osmanlıspor’u çalıştırmıştı.

5 dil bilen, birçok takımdan aldığı teklifi reddeden Irfan Buz’un da yeniden Bursaspor’da görev yapmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak

Bu haberi de okudularSon dakika... Samet Aybaba istifa etti!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.