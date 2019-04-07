Yeşil-Beyazlılar ilk görüşmeyi daha önce de takımı çalıştıran ve camiayı yakından bilen Irfan Buz’la yapma kararı aldı.

Taraftarın da çok sevdiği isimlerden biri olan başarılı teknik adamla anlaşılmasına kesin gözle bakılıyor. Daum’un yardımcısıyken devraldığı Bursaspor’da Ozan Tufan, Harun Tekin gibi isimleri parlatan Buz son olarak Osmanlıspor’u çalıştırmıştı.

5 dil bilen, birçok takımdan aldığı teklifi reddeden Irfan Buz’un da yeniden Bursaspor’da görev yapmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak

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