Bursaspor’da Samet Aybaba kararı

Süper Lig'de 5 puanla 17. sırada olan Bursaspor'da Samet Aybaba'nın durumu belli oldu. Yeşil- Beyazlılar, deneyimli hocayla yola devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 06:00
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5 beraberlik 2 yenilgi alarak tarihinin kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba’ya tepkiler çoğaldı.

Yönetim ise yaptığı değerlendirmenin ardından kararını verdi. Yeşil- Beyazlılar, deneyimli hocayla yola devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

5 puanla 17. sırada olan Timsah, bu hafta kardeş kulüp Ankaragücü’nü ağırlayacak. Yusuf Erdoğan ve Furkan’ı kadro dışı bırakan Aybaba’nın, oyuncularla sürekli bire bir toplantılara yaparak bu kritik maça hazırladığı bildirildi. Bursa’da bu zorlu maç öncesi Saivet’nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı da gelen haberler arasında.

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