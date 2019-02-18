Sezon başından bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Bursaspor'da Diafra Sakho'nun bugün takıma katılması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı takımda sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. Ligde 8 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'da tedavi için Fransa'ya giden Diafra Sakho'nun bugün Bursa'da olması bekleniyor. Sakatlığını atlattığı öğrenilen ve hazır şekilde gelmesi beklenen Sakho'nun durumuna göre hafta sonu oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca 2 haftadır sakat olan Tunay Torun'un da antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

3 haftadır gol atamıyor

Öte yandan Bursaspor 2019 yılına iyi başlayamadı. 2018'in son 3 maçını kazanamayan yeşil-beyazlılar, yeni yılda da kötü gidişatını sürdürdü. Ligin ikinci yarısındaki 5 maçını da kazanamayan yeşil-beyazlılar, son 3 maçta gol dahi atamadı. Ayrıca 2 maçtır mağlup olan Timsah, düşme potasına girdi.

İHA