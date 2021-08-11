Yeni sezonun parolasını Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor orta saha transferi için kolları sıvadı. Yeşil- Beyazlılar, Hatayspor'un 26 yaşındaki oyuncusu Muhammed Mert için devreye girdi, Güney ekibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın direkt planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncunun transferinde Bordo-Beyazlılar'ın da kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Muhammed sıcak bakıyor

Başarılı futbolcunun da daha çok süre bulmak adına Timsahlar'a sıcak baktığı, Süper Lig yolunda Yeşil-Beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında. Bursa ile Hatay'ın kısa süre içerisinde anlaşmaya varması ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.