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Bursaspor'da rota Muhammed Mert

Bursaspor, Hataysporlu Muhammed Mert için devreye girdi, kulüpler arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. Pazarlıkların olumlu devam ettiği öğrenildi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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Bursaspor'da rota Muhammed Mert

Yeni sezonun parolasını Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor orta saha transferi için kolları sıvadı. Yeşil- Beyazlılar, Hatayspor'un 26 yaşındaki oyuncusu Muhammed Mert için devreye girdi, Güney ekibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın direkt planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncunun transferinde Bordo-Beyazlılar'ın da kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Muhammed sıcak bakıyor

Başarılı futbolcunun da daha çok süre bulmak adına Timsahlar'a sıcak baktığı, Süper Lig yolunda Yeşil-Beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında. Bursa ile Hatay'ın kısa süre içerisinde anlaşmaya varması ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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