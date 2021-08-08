Bursaspor 'un son idmanında sakatlanan genç oyuncu Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dünkü antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ramazan Keskin’in, yapılan muayenesi ve sponsorumuz olan VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu saptanmıştır. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Futbolcumuz Ramazan Keskin’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.