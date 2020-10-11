Bursaspor'da ortalık karıştı. Yeşil Beyazlı ekibin en önemli oyuncuları arasında yer alan Özer Hurmacı, eski başkan Mesut Mestan ile ilgili şok bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz sezon play-offta oynanan Adana Demirspor maçı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özer, “Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, bu paylaşımı kısa süre içerisinde silerken, Mesut Mestan'dan Özer'e cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mestan, hukuki süreci başlattığını açıkladı, Özer'in bu iddiaları ispatlaması gerektiğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

'Gerçek dışı paylaşım, ispata davet ediyorum'

"Özer Hurmacı'nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığı ile başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır ve her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir.''

'Kimse Bursaspor'dan büyük değildir'

''Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü'nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı'nın hangi kulüpte forma giydiğinin hatırlamasını ve formanin hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor'dan büyük değildir hem de hiç kimse..."

Bursaspor-Adana Demirspor maçları kaç kaç bitti?

Süper Lig iddiası bulunan iki takım Bursaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Bursa'da oynanan maç 0-0, Adana'da oynanan maç ise Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Rakibine üstünlük sağlayan Adana ekibi, finale yükselmişti.

Normal sezonda Bursa'da oynanan maçı ev sahibi 2-1, Adana'da oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 galip bitirmişti.

Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer'den Özer Hurmacı'ya sert tepki: Sabotaj ve ihanet!

TFF 1. Lig play off yarı finalinde Adana Demirspor'a farklı kaybeden ve Süper Lig şansı kalmayan Bursaspor'da oyunculardan Özer Hurmacı'ya sert tepki hatta ciddi suçlamalar gelmişti. Takımın tecrübeli oyuncularından Kerem Can Akyüz "Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde....Bu kadar büyük bir kulübün alçakça bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. Takım arkadaşımızın kendini düşünerek bizi yalnız bırakması çok acı." Bursaspor amatöre düşer ama yine de çıkar. Ben Bursaya gelmeden Bursaspor'un bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." demişti.

'Futbol hayatımda ilk defa bir olay yaşadım'

Başarılı savunmacı Anıl Kararer de maç değerlendirmesinde bu olaya değinerek "Futbol hayatımda ilk defa bir olay yaşadım. Takım arkadaşımın oynamadığı için dün gece 00:30'da kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir." şeklinde konuşmuştu.

'Günahlarınızı benden çıkarın şimdilik'

Sert eleştirilere maruz kalan Özer Hurmacı ise, Instagram hesabının hikaye bölümünden cevap verdi. Tecrübeli oyuncu, Günahlarınızı benden çıkarın şimdilik. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağım." demişti.



