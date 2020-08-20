Bursaspor Kulübü, olağanüstü kongre ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu 1. toplantısının 23.08.2020 Pazar günü saat 11:00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 30.08.2020 Pazar günü saat 17:00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1.Açılış

2.Genel Kurul Divanı başkan ve üyelerinin seçimi

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

4.Gündemin Genel Kurul’a sunulması

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali raporların okunması

6.Denetim Kurulu Raporu’nun okunması

7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi

8.Yönetim Kurulu’nun ibrası

9.Denetim Kurulu’nun ibrası

10.Tüzüğümüzün 22/g maddesi gereği kulübümüz şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,

11.Tüzüğümüzün 22/f ve ilgili maddeleri gereği, bütçenin, gelir kalemlerinin %25’ini aşan oranlarda yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisinin verilmesinin görüşülmesi

12.Tüzüğümüzün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi

13.Tüzüğümüzün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesinin görüşülmesi

14.Başkan adaylarının konuşmaları, Bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde Bağımsız adayların konuşması,

15.Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimi,

16.Dilek ve temenniler

17.Kapanış.

Genel Kurul üyelerimizin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz."