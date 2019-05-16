Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde 3 gruba ayrılarak yarı sahada turnuva yaptı. Turnuvanın şampiyonu pembe yelekli takım olurken, sarı yelekli takım ise turnuvayı ikinci olarak bitirdi.

Bursaspor, yarın akşam üzeri yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -