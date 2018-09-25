Yeşil-beyazlı takım bugün öğle saatlerinde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 30 Eylül Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda DG Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıkları Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşti.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayıp, minyatür kalelerle yapılan oyunla devam etti. Kaleciler, kaleci antrenörü Yılmaz Bal eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaparken, son bölümde taktik çalışma yapıldı. Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.