TFF 2. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Menemen FKile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde mas koşuları yaptı. Dün oynanan Düzcespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına 8 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek. (İHA)