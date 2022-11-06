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Bursaspor'da Menemen FK mesaisi başladı

Bursaspor, 0-0 sona eren Düzcespor maçı sonrası ara vermeden Menemen FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla startı verdi.

06 Kasım 2022, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Bursaspor'da Menemen FK mesaisi başladı

TFF 2. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Menemen FKile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde mas koşuları yaptı. Dün oynanan Düzcespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına 8 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek. (İHA)

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