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Bursaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir’le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

20 Şubat 2019, Çarşamba 17:49
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Bursaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir’le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular el topu oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk yer almadı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Badji ise takımdan ayrı koştu.

AA

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