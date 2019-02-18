  • Haberler
  • Bursaspor
  • Bursaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 17:19
- A +
Bursaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş’un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren Aytaç Kara, kondisyon salonunda çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.