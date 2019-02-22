Ateş hattından uzaklaşmak için şiddetle puanlara ihtiyacı olan Bursaspor’da camia, Başakşehir maçını fırsat olarak görüyor. 8 maçtır kazanamayan ve ligin devam eden en uzun galibiyet alamama serisine sahip Yeşil-Beyazlılar, bu hasrete son vererek taraftarla barışmak istiyor. Teknik heyet de oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Timsah’ı sevindiren gelişme ise sakat oyuncuların düzelmesi oldu. Takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Diafra Sakho’nun sakatlığı geçerken, Abdullahi Shehu da hazır hale geldi. Başakşehir karşısında ilk 11’de revizyona gidecek olan Samet Aybaba’nın her iki oyuncuyu da İstanbul deplasmanında oynatacağı öğrenildi.

Aytaç dönüyor

Performansında düşüş görülen Latovlevici’nin de yeniden Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11’e dönmesi beklenirken, cezası nedeniyle forma giyemeyen Aytaç Kara da hazır. Cezası sonra eren deneyimli oyuncu, Başakşehir’e karşı Badji ile birlikte orta alanın merkezini oluşturacak. Performansı eleştiri konusu olan Saivet için ise Aybaba, kararını maç günü verecek.