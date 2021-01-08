Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.

Erkan Kamat yakın markajda

Ara transfer döneminde genç futbolcularını elde tutmaya çalışan Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat, kulüpten dışarı adımını atmıyor. Başkan Kamat, bugünkü antrenmanı da saha içinden takip ederek, futbolcularla yakın markaj kurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile iyi işler başaran yeşil beyazlı takımın oyuncuları, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ise genç isimleri yarım dönem de daha yeşil beyazlı takımda tutup, Süper Lig hedefinden sapmak istemiyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden bir an olsun ayrılmayan Başkan Erkan Kamat, bugünkü idmanı da saha içinden takip etti. Bir günlük özel iznin ardından tekrar takımdaki çalışmalarına dönen Burak Altıparmak’la samimi görüntüler veren Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er’le de takımın son durumunu konuştu.

İHA