Ankaraspor’u 3-1 yenen Bursaspor’da, oyuncular maçın ardından ortak bir bildiri paylaştı. 26 futbolcunun ıslak imzalı “Bursaspor logolu” açıklamasında, sezon başından bu yana 1 kuruş maaş alınmadığı belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Sezon başından bu yana Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor Futbol Takımı olarak yaşadığımız sıkıntıları bir de hep beraber aktarmak istiyoruz. Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var, biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var ve elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz.”

‘Savaşmaya devam edeceğiz’

Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşlarının yatmaması normal kabul edilmemeli. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hakedişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Her koşulda savaştık, formaya sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarımızdan ve camiamızdan “biz” özür diliyoruz.”

4 milyon TL elektrik borcu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektriklerin kesildiği belirtilirken, kulübün altyapı tesisleri Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde ise elektriklerin kesilmediği öğrenildi.