Bursaspor’da kritik hafta! Puan silme cezası...

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlardan Bursaspor, puan silme cezası ile karşı karşıya...Durumu önümüzdeki günlerde belli olacak Bursaspor’da, olası ayrılıklar da gündemde. Puan silme cezasını 30 Eylül’e kadar öteleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u kritik günler bekliyor

29 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Bursaspor’da kritik hafta! Puan silme cezası...

Puan silme cezası alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak olan Bursaspor’da, olası ayrılıklar da gündemde. Puan silme cezasını 30 Eylül’e kadar öteleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u kritik günler bekliyor. Yeşil-Beyazlılar, 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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