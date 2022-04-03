Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Keçiörengücü maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarını izinli geçirip, 5 Nisan Salı günü yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)