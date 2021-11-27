Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Gençlerbirliği maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. (İHA)