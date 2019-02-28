Bursaspor’da kenetlenme çağrısı! Kader maçına kapalı gişe

Sivasspor karşısında kader maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor’da sezon ortalamasının üzerinde taraftarın tribünlerde yer alması bekleniyor. Sahasında 5 maçtır galibiyete uzanamayan Yeşil-Beyazlılar’da tek hedef bu hasrete son verip yeni bir sayfa açmak. Yönetim bu noktada ilk hamleyi yaparken bazı tribünlerde bilet fiyatları 10 TL’ye kadar düşürüldü. Teknik heyet ve oyuncular ise bu maça özel olarak hazırlanırken, taraftarların da ilgisi oldukça yoğun. Dün sabah saatlerinde satışa çıkan biletlerin yarısı tükendi. 9 maçtır kazanamayan Timsah, ligde son olarak 14. oynanan Erzurumspor maçını 2-1’lik skor ile evinde kazanmıştı. Samet Aybaba´nın öğrencileri, sonraki 5 iç saha maçında ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu 5 maçlık süreçte ise sadece 2 gol atabilen Bursaspor´da tek hedef Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyete uzanmak.

İki eksikle hazırlanıyor

Takımdaki son dakika bilgisi ise şöyle: Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ise kondisyon salonundaçalışmalarını gerçekleştirdi.