Bursaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

15 Nisan 2019, Pazartesi 19:01
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Bursaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda kontrol pas oyunuyla devam etti.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren Muhammed Şengezer’in tedavisine devam edilirken, Barış Yardımcı, Stephane Badji ve Abdullahi Shehu ise salonda çalıştı.

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