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Bursaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

17 Nisan 2019, Çarşamba 17:15
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Bursaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda yapılan ayak tenisi turnuvasını, Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Henri Saivet’ten oluşan takım kazandı.

Yeşil-beyazlılar yarın sabah Bursa’daki son antrenmanın ardından kara yoluyla İstanbul’a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

AA

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