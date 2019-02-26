Bursaspor’da istifa şoku

Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti.
Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor. (Hürriyet)
Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti.
Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor. (Hürriyet)
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