Bursaspor’da istifa şoku

Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi. Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti.
Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.
İHA
Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi. Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti.
Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.
İHA
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