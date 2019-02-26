Bursaspor’da istifa şoku

Kötü günler geçiren Bursaspor'da Genel Sekreter Ebubekir Keskin istifa etti.

26 Şubat 2019, Salı 01:30
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Bursaspor’da istifa şoku

Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi. Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor. 

İHA

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