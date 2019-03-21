Sezon boyunca sakatlık ve kart cezalılarından dolayı Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ilk 11'de istikrarı korumakta zorlandı. Birçok karşılaşmada mecburi rotasyonla sahaya oyuncu süren deneyimli teknik adam, özellikle bazı oyunculara ise güvenini gösterdi. Mevcut kadro içerisinde bu sezon en fazla süre alan isim olan Aytaç Kara, forma giydiği 24 lig maçına da ilk 11'de başladı. Aytaç bu sezon yalnızca iki maçı kart cezası nedeniyle kaçırdı.

Yüzde 92'lik oranda ilk 11'de şans bulan Aytaç'ı ise, yüzde 91'lik oranla Umut Meraş takip etti. Bu sezon Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, forma giymeye başladığı 6'ncı haftadan itibaren 21 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve bunların 20'sinde ise tam süre aldı.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda Bursaspor'un ilk 11'deki oyuncu tercihlerinde ise istikrar sağladığı görüldü. Barış Yardımcı ve Ertuğrul Ersoy, yüzde 88'lik oranlarıyla Aytaç ve Umut'un ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Orta alanda da Stephane Badji, yüzde 85'lik oranıyla forma giydiği maçlarda Aybaba'nın ilk 11 tercihlerinden biri olarak dikkat çekti.

Kalede ve hücumda ise Bursaspor istikrar sağlayamadı. Kale Harun Tekin'in ayrılmasının ardından Okan Koçuk ve Muhammed Şengezer arasında paylaşılırken, Okan yüzde 58, Muhammed de yüzde 31'lik oranla ilk 11'de forma giydi. Forvette ise sakatlıkları nedeniyle Diafra Sakho da yüzde 48, Umut Nayir ise sadece yüzde 35'lik oran ile maç seremonisinde yer aldı.

DHA



