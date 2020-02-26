Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Erzurum yenilgisinin ardından oyuncularına yüklendi. Gol yollarında son haftalarda sıkıntı yaşandığını kabul eden Üzülmez, Yevhen Seleznov ve Serdar Özkan’ın performanslarından memnun olmadığını da ifade etti ve ekledi:

“2-3 haftalık süre içerisinde Seleznov’un da performansı düştü. Onunla konuşmak istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk haftalardaki performans seviyesinde değil. Taraftarla güzel bir diyaloğu var. Ama saha içerisinde disiplinden uzaklaşıp ortaya coşku koymazsanız yarın onlar tepki olarak döner. Bunları fazlasıyla yaşadık. Bugün herkes alkışlar, yarın kötü olduğu zaman tepki gösterir. Seleznov’un da bunlara dikkat etmesi gerekiyor.”

‘Kalıcı olan Bursaspor’

“Serdar Özkan’ın beklentimin altında olduğunu söyleyebilirim. Benim inandığım, güvendiğim ve transfer edilmesiyle ilgili çok çaba gösterdiğim oyuncu. Ligin kolay olmadığını kendisi de gördü. Daha fazla çalışması ve üretmesi lazım. Kubilay çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Kubilay’a bir ağabey olarak vereceğim tavsiyelerden birisi; beden dili daha pozitif olabilir. Bursaspor kalıcıdır, bizler gelip geçiciyiz. Bu 11 haftalık süreçte oyunculara herkesin maksimum desteği vermesi gerekiyor.”