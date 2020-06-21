Keçiörengücü’ne mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bursaspor, ortaya koyduğu kötü oyun ve puan kaybının ardından taraftarına hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör İbrahim Üzülmez de eleştirilerin odağı oldu.

TFF 1’inci Lig’de 97 gün sonra sahaya çıkan Bursaspor, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Keçiörengücü deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar, tutuk bir oyun sergilediği maçın 82’nci dakikada Kone’nin golüne engel olamayınca sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ankara deplasmanıyla birlikte Bursaspor’un kötü gidişatı devam etti. Pandemi nedeniyle lige verilen ara öncesinde de istikrarsız sonuçlar alan Bursa ekibi, son 7 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Ligde 8’inci kez sahadan mağlup ayrılan yeşil beyazlıların, aldığı bu sonuç taraftarlarını da çileden çıkarttı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’e yoğun eleştiriler gelirken, deneyimli teknik adam da maç sonu yaptığı açıklamada, “Ben oyuncularıma saygı duyuyorum. Ama onların da şapkayı önüne koyup 'Ben bugün ne mücadele ortaya koydum, nasıl bir futbol ortaya koydum, ben neler yaptım?’ düşüncesini ve anlayışını da tartışması gerekiyor” dedi.

8 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Maç boyunca rakibinden daha az topa sahip olan ve daha az isabetli şut çeken Bursaspor, hücumdaki performansıyla umut vermedi. Yeşil beyazlılar, ligde 8 maç sonra karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. 5 değişiklik hakkının tamamını kullanan Bursa ekibine, bu da çare olmazken; rakiplerinin kritik maçlara çıkacağı haftada zirve yarışında ağır bir yara aldı. Evinde oynadığı son 3 maçtan da beraberlik ile ayrılan Bursa temsilcisi, ligde bir sonraki maçında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor’u ağırlayacak.