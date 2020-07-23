Normal sezonu 6. bitiren Bursaspor ile 3. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda yarı finalin ilk ayağında kozlarını paylaştı.

Zorlu 90 dakikada, iki taraf net gol pozisyonları bulsa da maçta sessizlik bozulmadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Bu skorla Adana ekibi ikinci maç için avantaj sağlasa da Bursa temsilcisi play-off finali hedefi için umutlarını yitirmedi.

Rövanşta iki takımın 26 Temmuz Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geleceği maçta Bursaspor’un alacağı her türlü gollü beraberlik ve galibiyet, yeşil-beyazlıları finale taşıyacak.

Golsüz beraberlikte maç uzatmaya gidecek ve bu bölümde de eşitlik bozulmazsa finale çıkacak ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Adana Demirspor ise skor ne olursa olsun rövanştan galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig’e yükselmek için final oynama hakkını kazanacak.