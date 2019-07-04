  • Haberler
  • Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

04 Temmuz 2019, Perşembe 11:44
- A +
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve stretching hareketleriyle devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde gruplar halinde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...