Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve stretching hareketleriyle devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde gruplar halinde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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