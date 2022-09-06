Bursaspor’da hazırlıklar başladı

TFF 2. Lig’in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Afyonspor müsabakasında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.