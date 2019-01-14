Transfer tahtası kapalı olan ancak açılması halinde listesini hazırlayan Bursaspor’da gündem Maicon Marques... Antalyaspor’la beklenmedik bir şekilde yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu menacerlerin önerdiği, teknik heyetin de sıcak baktığı öne sürüldü. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ligin ilkyarısında 14 maçta 1 gol 1 asisle oynadı.

Maicon Marques’in Antalyaspor kariyerisinde ise 46 maçta 6 gol, 5 asisti var. Trabzonspor’la da adı geçen Maicon’un adresi bu hafta netleşecek.