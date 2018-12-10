Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşuyla tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.