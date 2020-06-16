Bursaspor’da gözler İbrahim Üzülmez’de

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce Süper Lig’e yükselme başarısını iki kez gösterdi. Geçtiğimiz sezon 25. hafta itibariyle Gençlerbirliği’nin başına geçen Üzülmez, takımın kalan haftalarda da başarı göstermesini sağladı ve ligi ikinci bitirerek Süper Lig’e çıkardı. Bir önceki sezonda ise Çaykur Rizespor’un başına 8. haftada gelen Üzülmez, Karadeniz temsilcisini şampiyonluğa taşıdı.

Bu sezon Bursaspor’un başına 16’ncı hafta itibariyle geçen deneyimli teknik adamın aynı başarıyı üçüncü kez gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu. Deneyimli hoca, “Son ana kadar Bursaspor’u ait olduğu yere getirmek için mücadele edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.