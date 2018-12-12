Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasının açılış maçında Göztepe’ye konuk olacak Bursaspor’da tüm gözler bu maça çevrildi. Teknik direktör Samet Aybaba, oyuncularına bu maçın önemini anlatırken; yeşil beyazlılar kazanarak, Antalyaspor mağlubiyetini taraftarına unutturmak istiyor. Özellikle ilk yarıda kalan iki maçında da 3 puanı hedefleyen Aybaba'nın öğrencileri, önce Göztepe deplasmanında, ardından da ilk devrenin son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

KAYIP YAŞAMAZSA GEÇEN SEZONU TEKRARLAYACAK

Ligde geride kalan 15 haftada 19 puan toplayan Bursaspor, bu iki maçını kazandığı takdirde ise devreyi 25 puanda kapatacak. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da 25 puanla kapatan yeşil beyazlılar, böylelikle kayıp verilmemesi durumunda geçen sezonki performansını tekrarlayacak. 14 Aralık Cuma günü oynanacak olan Göztepe maçı için erken yola çıkacak Bursaspor kafilesi, bugün karayolu ile İzmir'e gidecek ve yarın son çalışmasını burada yapacak.

KALEDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Göztepe maçının ilk 11'ini oluşturmaya çalışan Samet Aybaba'dan ise değişiklik sinyali geldi. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil beyazlıların son antrenmanında kalede Muhammed Şengezer'e şans verdi. Harun Tekin'in ayrılışının ardından Okan Kocuk'un son haftalarda performansında düşüş göstermesi üzerine Aybaba'nın, Göztepe karşısında Muhammed Şengezer'i sahaya sürebileceği belirtiliyor. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Aytaç Kara da Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek.

DHA