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Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00’de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlendi.

17 Nisan 2022, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)

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