Bursaspor’da Gaziantep FK hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor , sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Bursaspor deplasmanda Gaziantep FKile karşılaşacak. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 18.30’da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk’ün yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede VAR sistemi uygulanmayacak.

İHA