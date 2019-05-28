Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bir dönem Bursaspor formasını terleten isimler, Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’den düşmesine dair mesajlar yayınladı.

İki sezon Bursaspor forması giyen Erdem Özgenç, kulübün en kısa sürede kendisini toparlayacağına inandığını belirtti. Deneyimli savunmacı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “2 sene gururla formasını terlettiğim büyük Bursaspor camiasının üzüntüsünü içten paylaşıyorum. Bazen daha güçlü dönebilmek, daha da güçlenmek için Süper Lige 1 senelik ara vermek belki daha iyi olabilir. İnanıyorum ki efsane en kısa zamanda daha güçlü bir şekilde geri dönecektir" ifadelerine yer verdi.

Kısa bir dönem Bursaspor forması giyen ve daha sonra takımdan ayrılan John Bostock ise, yaptığı paylaşımda “Timsahlar daha güçlü olacak” ifadesini kullandı. Yeşil beyazlı ekibin şampiyon olduğu kadroda yer alan Ali Tandoğan da, “Hayatta en büyük zafer hiç düşmemekte değildir. Her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Bursaspor camiası bu saatten sonra düşmeyi düşünmeyip bir an önce ayağa kalkmalıdır” dedi.

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