Bursaspor Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ikinci toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul, 164 üyenin katılımı ile başlarken Bursaspor Asbaşkanı Serkan Subaşı, mali konularda bilgilendirmeler yaptı.

BURSASPOR'UN BORCU 446 MİLYON 841 BİN LİRA

Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü ve ekibi, hazırladıkları inceleme ve tavsiye raporunu üyelerle paylaştı. Güllülü, “446 milyon 841 bin TL civarında bir borcumuz var. 70 milyon Euro borcumuz oluşmuş durumda” dedi.

Güllülü, “Ticari borç 110 milyon 157 bin lira, bu borcun 77 milyon liralık kısmı Ali Ay'ın kendisine kestirdiği çekler. Finansal borçlarımız 104 milyon lira civarında. Bu Denizbank ve Ziraat Bankası'na olan borçlar yükü çekiyor. Başakşehir Kulübü'nden aldığımız çekleri kırdırarak 2 milyon lira civarında finansman kullanıldı. Sportif faaliyetlerde 90 milyon lira gibi bir borç var. Futbolcu ve teknik kadroya 64 milyon lira borç görünüyor ancak biz buraya uzun vadeli borçları da ekliyoruz. 52 milyon lira civarında vergi ve SSK borcu gözüküyor. 26 milyon 209 bin lira civarında yöneticilere olan borcumuz var. Bursaspor'un bir geliri olmadığı için de mevcut yönetim tekrardan verdiği paralarla artışa geçti. Diğer borçlar da 25 milyon lira civarında. Toplamda baktığımız zaman 446 milyon 841 bin lira civarında bir borcumuz var. 70 milyon Euro borcumuz oluşmuş durumda" şeklinde konuştu.

Ardından konuşmak isteyen üyeler görüşlerini belirtmek üzere teker teker söz aldı.

Daha sonra üye giriş ücretlerinin 500 liraya, üye aidatlarının da 200 liraya yükseltilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Tüzük gereği 2018-2019 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmadıkları için askıya alınan 281 üyenin üyeliğinin düşmesi konusu karara bağlandı. 281 üye tüm uyarılara rağmen ödemelerini gerçekleştirmediği için üyelikleri düştü.

ESKİ BAŞKAN ALİ AY İHRAÇ EDİLDİ

Genel Kurul üyesi ve Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay’ın üyelikten kesin çıkarılma oylaması yapıldı. Açık oylamada sağlıklı bir karar alınamadığı için kapalı oylamaya geçildi. Kapalı oylamada ise 150 üye oy kullandı. Yapılan kapalı oylamanın ardından 76 üye, Ali Ay için ihraç edilsin, 73 üye ihraç edilmesin şeklinde oy kullanırken, 1 üyenin oyu ise geçersiz sayıldı. Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, bu sonuçla Genel Kurul tarafından ihraç edildi.

BAŞKAN MESTAN: BU TAKIMI BİRLİKTE SÜPER LİG'E ÇIKARALIM

Başkan Mesut Mestan ise yaptığı konuşmada, "Gönül isterdi ki bu salon dolu olsun, böyle yaptıkça Bursaspor yalnızlığa itiliyor. Biz bugün varız yarın yokuz. Tek amacımız bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Bu süreçte yanımızda olanlar var olmayanlar var. Bizi anlayanlar var anlamayanlar var. Bu mücadelemizi devam ettiriyoruz, şuan iyi durumdayız ama daha iyi durumla olmak isterdik. Süper Lig'den daha zorlu bir ligteyiz. Adımız Bursaspor olduğu için hem içeride hem de dışarıda sorunlarla uğraşıyoruz. Bursaspor'un gelirlerine gelince yaklaşık 15 milyon gibi bir gelirimiz var, bu para da tahtanın açılması için harcandı. Biz sıfır bütçe ile buraya getirdik. Çok üzülerek söylüyorum sanayicilerimizi Bursasporumuzdan uzaklaştırıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Destek veriliyor ama yeteri kadar olduğunu söyleyemem. Biz birbirimize hakaret etmeyi marifet saydığımız sürece zor günler geçiririz. Tabii ki eleştireceğiz, insanoğlu hata yapabilir. Önemli olan Bursasporumuza zarar vermeden hata yapmak. Geçmiş dönem Başkanlık yapmış sayın Ali Ay bugün burada üzülerek de olsa oylandı. Bu Türkiye'de ilk oldu. Bundan sonraki Başkanların önünü açar mı, Başkan bulur muyuz, göreceğiz. İnsanlar Bursaspor'a hizmet etmek için geliyor. Spor yöneticiliği zor, içeride ve dışarıda entrikalar yaşanıyor, mücadele etmek zorundasınız. Bir tane Bursasporumuz var, Bursa'nın dışında çok güçlüyüz. Ama maalesef içeride o kadar güçlü değiliz. Hepinizden rica ediyorum. Bu takımı hep birlikte Süper Lig'e çıkaralım. Benim kahramanlık gibi bir niyetim yok. Bursasporumuzu Süper Lig'e çıkartalım. Maddi olur manevi olur her türlü desteğe açığız. Gelin bunu hep birlikte yapalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Mestan'ın konuşmasının ardından genel kurul sona erdi.

GÜRKAN DURAL / BURSA,(DHA)