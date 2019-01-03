Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil beyazlı oyuncularda bir grup kuvvet çalışması, diğer grup ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün yapılan antrenmanda kasığında zorlanma olan Barış Yardımcı kondisyon salonunda çalışırken, antrenman esnasında dizinde zorlanma olan Ertuğrul Ersoy ise antrenmandan ayrıldı.

Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

DHA