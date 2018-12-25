Bursaspor’da en iyi dönemlerini yaşıyorlar

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 15 maçta 1 asist ile oynayan Iasmin Latovlevici, yeşil beyazlılarda kaleye daha yakın pozisyonda ter dökmesinin ardından bu sezon 12 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Maçbaşı gole katkısı baz alındığında kariyerinin en skorer ilk yarısını geçiren Rumen oyuncuyla sözleşmenin uzatılması için çalışmalara başlandı.

UMUT MERAŞ YÜKSELİŞTE

Süper Lig'de ilk sezonu olmasına karşın Boluspor'da 92 maçta attığı 2 gole, Bursaspor'da sadece 9 mücadelede ulaşan sol bek oyuncusu Umut Meraş da performansının zirvesine çıktı. Savunmada görev almasına karşın hücuma desteğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle MKE Ankaragücü ve BŞB Erzurumspor maçlarının kazanılmasında direkt olarak rol oynadı.

AYTAÇ İVMESİNİ KORUYOR

Geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da 2'şer gol ve asist ile tamamlayan Aytaç Kara ise yükselişine devam etti. Yeşil beyazlıların en istikrarlı oyuncularından biri olan Aytaç, bu sezon ilk yarıda 16 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asist ile oynadı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 1 gol atan forvet Diafra Sakho ise, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk 2 maçta 2 gol attı. 3 golü de VAR sistemine takılan Sakho, ilk yarıda sadece 8 maçta forma giyerken talihsiz sakatlığı nedeniyle diğer maçlarda forma giyemedi.

DHA



