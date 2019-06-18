Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü!

Bursaspor'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından elektrikler açıldı.

18 Haziran 2019, Salı 11:29 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü!

Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi.

2018 aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

Dün akşam saatlerinde Bursaspor Başkanı Ali Ay, Limak Enerji Yönetim Kurulu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek elektrik sorununu şimdilik çözüme ulaştırdı.

Özdemir'in talimatıyla tesislerin ve stadyumun elektriği tekrar sağlandı. Ali Ay yardımlarından dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür etti. 

BURSA (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...