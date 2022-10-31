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Bursaspor’da Düzcespor maçı hazırlıkları başladı

24 Erzincanspor maçı sonrası izin yapmayan Bursaspor, Cumartesi günü oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarına startı verdi.

31 Ekim 2022, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Bursaspor’da Düzcespor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig’in 13. haftasında sahasında Düzcespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan 24Erzincanspor maçında görev alan futbolcular salonda yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. 

İHA

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