Bursaspor Kulübü'nde Divan Başkanlık Kurulu, son dönemde eleştirilen başkan Ali Ay ve yönetimine yönelik bildiri yayınladı.

Divan Başkanlık Kurulu'nun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Divan Başkanlık Kurulu olarak futbol takımımızı olumsuz yönde etkilememek adına; Yönetim Kurulu ile devamlı yaptığımız görüşmelerde, bu yöndeki telkinlerimize rağmen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sonuç ne olursa olsun bugün tarihi itibariyle Başkan ve Yönetim Kurulu'nun içinde bulunduğu idari, mali ve sportif durum dikkate alınarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapma kararının en kısa sürede açıklanması ve yapılması gerekmektedir. Böylelikle Bursaspor Kulübümüzün geleceğinin belirlenmesi, belirsizliğin giderilmesi ve yeni bir yol haritası çizilmesi adına kulübümüzün önü açılmalıdır. Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden geçen kulübümüzün, Bursa şehrinin büyüklüğü, Bursaspor sevgisinin ne denli güçlü olduğu düşünerek, bu zorlu günleri atlatacağımıza inancımız tamdır."