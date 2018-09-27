Bursaspor’da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Bursaspor, 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 35’er dakikalık iki devre üzerinden yapılan müsabakayı A takım, 3-0 galip tamamladı.
A takımın gollerini ilk yarıda Allano Lima, ikinci yarıda ise Umut Nayir ve Furkan Soyalp kaydetti.
Yarını izinli geçirecek Bursaspor takımı, 29 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından uçakla Sivas’a gidecek.
AA